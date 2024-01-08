Россиянам не хватило новогодних выходных

Каждый десятый россиянин планирует продлить новогодние выходные

Аналитики сервиса OneTwoTrip отмечают, что в этом году 32,6% бронирования приходится на заграничное направление, а путешествие по России выбирают 67,4% туристов.

Одним из самых популярных направлений остается Москва. На столицу приходится 25,9% авиабронирования.

Россияне также выбирают Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Новосибирск и Махачкалу.

Зимой русские туристы чаще всего выбирают тепле страны. 9,2% туристов отправятся в Бангкок, а 8,3% – на Пхукет.

Кроме того, в топ-10 вошли Стамбул, Бали, Дубай, Ереван, Минск, Баку, Сеул и Тбилиси.

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Источник: РИА Новости