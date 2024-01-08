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Выиграй Ладу
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Россиянам не хватило новогодних выходных

Каждый десятый россиянин планирует продлить новогодние выходные

Аналитики сервиса OneTwoTrip отмечают, что в этом году 32,6% бронирования приходится на заграничное направление, а путешествие по России выбирают 67,4% туристов.

Одним из самых популярных направлений остается Москва. На столицу приходится 25,9% авиабронирования.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Россияне также выбирают Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Новосибирск и Махачкалу.

Зимой русские туристы чаще всего выбирают тепле страны. 9,2% туристов отправятся в Бангкок, а 8,3% – на Пхукет.

Кроме того, в топ-10 вошли Стамбул, Бали, Дубай, Ереван, Минск, Баку, Сеул и Тбилиси.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"
08.01.2024
Фото:Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"
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