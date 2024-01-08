Зарядить электромобиль скоро будет можно в каждом дворе

Установка зарядных станций для электрокаров станет обязательной в новостройках

Департамент градостроительной политики города Москвы разрабатывает новые требования к строительству жилых домов. Согласно этим требованиям, все новые здания должны быть оборудованы зарядными станциями для электромобилей.

Предполагается, что зарядные станции будут устанавливаться на придомовой территории, во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках.

Это решение было принято в связи с тем, что в последние годы в Москве наблюдается рост числа электромобилей. По данным столичного департамента транспорта, в городе насчитывается уже более 10 тысяч электрокаров. И это число постоянно растет.

Новые требования к строительству жилых домов позволят обеспечить владельцев электромобилей необходимой инфраструктурой для зарядки своих машин.

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Источник: ТАСС