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Зарядить электромобиль скоро будет можно в каждом дворе

Установка зарядных станций для электрокаров станет обязательной в новостройках

Департамент градостроительной политики города Москвы разрабатывает новые требования к строительству жилых домов. Согласно этим требованиям, все новые здания должны быть оборудованы зарядными станциями для электромобилей.

Предполагается, что зарядные станции будут устанавливаться на придомовой территории, во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках.

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Это решение было принято в связи с тем, что в последние годы в Москве наблюдается рост числа электромобилей. По данным столичного департамента транспорта, в городе насчитывается уже более 10 тысяч электрокаров. И это число постоянно растет.

Новые требования к строительству жилых домов позволят обеспечить владельцев электромобилей необходимой инфраструктурой для зарядки своих машин.

Источник: ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН «Москва»
Количество просмотров 1
08.01.2024
Фото:Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН «Москва»
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