#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пробка
8 января
Россияне рассказали, как коротают время в пробках
Согласно опросу, больше половины россиян в...
Зарядить электромобиль скоро будет можно в каждом дворе
8 января
Зарядить электромобиль скоро будет можно в каждом дворе
Установка зарядных станций для электрокаров...
Туристы каких стран больше всего любят путешествовать в Россию?
8 января
Туристы каких стран больше всего любят путешествовать в Россию?
Граждане Китая, Индии и Евросоюза чаще всех...

Россияне рассказали, как коротают время в пробках

Согласно опросу, больше половины россиян в пробках развлекают себя музыкой

Пробки — это неотъемлемая часть жизни любого крупного города. Они могут длиться часами, изматывая водителей и пассажиров. Чтобы не терять время даром, люди придумывают разные способы скоротать время в заторах.

Пробка
Пробка

Опрос, проведенный каршеринг-сервисом «Ситидрайв» совместно с аналитической компанией A2:Research, показал, что самым популярным способом отвлечься от затора на дороге является прослушивание музыки. Более половины опрошенных водителей (53%) используют этот способ, чтобы поднять себе настроение.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

При этом лишь 7% водителей устраивают караоке в машине и подпевают любимым исполнителям.

Другим популярным способом скоротать время в пробке является просмотр фильмов, сериалов или видео на YouTube. Этот способ выбрали 30% опрошенных.

26% водителей звонят друзьям или семье, чтобы пообщаться и не скучать в дороге. 11% участников опроса скроллят соцсети и столько же респондентов слушают подкасты или аудиокниги.

Небольшой процент (3%) использует это время для перекуса. 2% респондентов предпочитают играть с игрушкой-антистрессом, еще 2% не делают ничего особенного, просто следят за дорогой.

Что касается музыкальных предпочтений, то самыми популярными жанрами среди водителей являются поп-музыка (37%), электронная музыка (34%), рок и рэп (по 29%).

Результаты опроса показывают, что музыка является самым популярным способом скоротать время в пробке.

Источник: Известия

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Сергей Киселев/АГН «Москва»
08.01.2024
Фото:Сергей Киселев/АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0