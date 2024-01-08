Россияне рассказали, как коротают время в пробках

Согласно опросу, больше половины россиян в пробках развлекают себя музыкой

Пробки — это неотъемлемая часть жизни любого крупного города. Они могут длиться часами, изматывая водителей и пассажиров. Чтобы не терять время даром, люди придумывают разные способы скоротать время в заторах.

Пробка

Опрос, проведенный каршеринг-сервисом «Ситидрайв» совместно с аналитической компанией A2:Research, показал, что самым популярным способом отвлечься от затора на дороге является прослушивание музыки. Более половины опрошенных водителей (53%) используют этот способ, чтобы поднять себе настроение.

При этом лишь 7% водителей устраивают караоке в машине и подпевают любимым исполнителям.

Другим популярным способом скоротать время в пробке является просмотр фильмов, сериалов или видео на YouTube. Этот способ выбрали 30% опрошенных.

26% водителей звонят друзьям или семье, чтобы пообщаться и не скучать в дороге. 11% участников опроса скроллят соцсети и столько же респондентов слушают подкасты или аудиокниги.

Небольшой процент (3%) использует это время для перекуса. 2% респондентов предпочитают играть с игрушкой-антистрессом, еще 2% не делают ничего особенного, просто следят за дорогой.

Что касается музыкальных предпочтений, то самыми популярными жанрами среди водителей являются поп-музыка (37%), электронная музыка (34%), рок и рэп (по 29%).

Результаты опроса показывают, что музыка является самым популярным способом скоротать время в пробке.

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Источник: Известия