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В Крыму составили портрет среднестатистического туриста

В Крыму по результатам анонимного опроса составлен усредненный портрет туриста

Согласно опросу Министерства курортов и туризма Республики Крым целью отдыха в Крыму 31% опрошенных назвали санаторно-курортное лечение, 28% - пляжный отдых, культурно-познавательный и активный виды отдыха выбрали 18 и 15% соответственно.

68% опрошенных отдыхают в Крыму уже не первый раз, а 32% респондентов впервые приехали на отдых в Крым. В 2023 году более недели в Крыму провели 78% туристов, из которых у 43% респондентов отдых составил 7-14 дней, у 36% - более двух недель.

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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Гости Крыма отметили благоприятный климат, разнообразие лечебной базы полуострова, приемлемую стоимость отдыха, питание, развлечения и экскурсионное обслуживание.

Узнают об отдыхе в Крыму туристы в основном через средства массовой информации и советы близких.

Половина опрошенных туристов посетили две и более экскурсий, 19% особенно понравились радушие местных жителей и качество обслуживания.

Средний возраст туриста в Крыму составил 30-45 лет, большинство из них женщины (52%). Более половины туристов (58%) прибыли из центральных регионов России, 20% - из южных регионов, 12% - из северо-западных регионов, 10% - из других регионов.

Туристы в основном предпочитают проживание в отелях и пансионатах (42%), на втором месте - частный сектор (35%), на третьем гостевые дома (15%). Средняя продолжительность пребывания туристов в Крыму составила 10 дней.

Туристы тратят в среднем 3000 рублей в день на питание, проживание и экскурсии.

Большинство туристов (80%) довольны своим отдыхом в Крыму и планируют вернуться снова.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
08.01.2024
Фото:Unsplash
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