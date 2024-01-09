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Твердотельные аккумуляторы решили проблему...

Volkswagen испытал новый тип аккумуляторов

Твердотельные аккумуляторы решили проблему снижения запаса хода

Твердотельные аккумуляторы, которые считаются будущим электромобилей, вот-вот станут реальностью. Ожидается, что эта технология произведет революцию в сегменте электромобилей. Компания PowerCo добилась заметных успехов в развитии данной технологии.

Твердотельные аккумуляторы Volkswagen
Твердотельные аккумуляторы Volkswagen

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Успех в том, что твердотельный элемент компании превзошел требования, предъявляемые к аккумуляторам электромобилей. Испытания, проводившиеся в течение нескольких месяцев компанией PowerCo, принадлежащей Volkswagen, подтвердили способность твердотельного элемента сохранять 95-процентную емкость после 1000 циклов зарядки-разрядки. То есть, для электромобилей с запасом хода около 500 км это гарантирует ресурс не менее полумиллиона километров.

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Отраслевые стандарты сегодня требуют от аккумуляторов, чтобы они выдерживали 700 циклов зарядки-разрядки, теряя при этом не более 20% своей емкости.

Твердотельный элемент не только превзошел эти технические характеристики, но и продемонстрировал ряд приятных особенностей. В частности, он быстрее заряжается, безопасен и не склонен к саморазряду.

«Это очень обнадеживающие результаты, которые показывают потенциал твердотельного элемента. Конечным результатом может стать аккумулятор, который обеспечивает большой запас хода, может заряжаться сверхбыстро и практически не стареет. Мы убеждены в надежности твердотельных элементов и продолжаем работать над технологией серийного производства», – говорит генеральный директор PowerCo Фрэнк Блом.

Теперь Volkswagen намерен совершенствовать технологию и масштабировать ее, разрабатывая производственные процессы.

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Кирилл Панов
Фото:Volkswagen
09.01.2024
Фото:Volkswagen
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