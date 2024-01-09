Светофор с распознаванием лиц – уже работает!

В Москве испытали светофор, фиксирующий «пешеходные» нарушения ПДД

В столице на Бережковской набережной успешно прошел испытания прототип светофора, который умеет фиксировать нарушения пешеходов на зебре. Об этом в статье «Безопасность дорожного движения» сообщил начальник Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

«Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора. При нарушении пешеходом ПДД РФ его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло отображения информации, расположенное рядом с местом нарушения», – говорится в статье.

Чтобы система штрафования пешеходов эффективно заработала, нужны биометрические данные всех граждан, отмечает Быков. Так что предоставление этих данных должно стать для граждан не правом, а обязанностью – и поэтому нужно внести соответствующие изменения в КоАП и национальные стандарты, считает глава столичной ГИБДД.

Упомянутое табло экспериментального светофора, отображающее лицо нарушившего правила пешехода, в некоторых СМИ уже называют «экраном позора». Отмечается, что пока светофорные камеры не идентифицируют личность, а штрафы не назначаются.

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Источник: ТАСС, media.mvd.ru