Светофор с распознаванием лиц – уже работает!
В столице на Бережковской набережной успешно прошел испытания прототип светофора, который умеет фиксировать нарушения пешеходов на зебре. Об этом в статье «Безопасность дорожного движения» сообщил начальник Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.
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«Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора. При нарушении пешеходом ПДД РФ его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло отображения информации, расположенное рядом с местом нарушения», – говорится в статье.
Чтобы система штрафования пешеходов эффективно заработала, нужны биометрические данные всех граждан, отмечает Быков. Так что предоставление этих данных должно стать для граждан не правом, а обязанностью – и поэтому нужно внести соответствующие изменения в КоАП и национальные стандарты, считает глава столичной ГИБДД.
Упомянутое табло экспериментального светофора, отображающее лицо нарушившего правила пешехода, в некоторых СМИ уже называют «экраном позора». Отмечается, что пока светофорные камеры не идентифицируют личность, а штрафы не назначаются.
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Источник: ТАСС, media.mvd.ru
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