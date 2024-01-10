Экоактивисты выступили против электромобилей

Защитники природы не смогли отличить электромобиль от обычной машины

Группа климатических активистов, называющих себя «Гасителями шин» (Tyre Extinguishers) и выступающих против, показала, что совершенно не разбирается в том, с чем борется. Члены этого движения спускают шины любым кроссоверам, подкладывая при этом под дворник листовку с угрозами и заявлением о том, что «Ваш пожиратель топлива убивает».

Но, не разбираясь в автомобилях, активисты портят шины даже электромобилям, таким как Tesla Model X. Это случилось в Англии. Владелец Теслы нашел на лобовом стекле записку, в которой говорилось о том, что «нельзя ездить на кроссовере по городу». А спущенные шины активисты в записке объяснили тем, что это делается «ради климата, здоровья и общественной безопасности».

Записка экоактивистов Tyre Extinguishers

«Мы спустили одну или несколько ваших шин. Мы сделали это, потому что езда на вашем внедорожнике имеет последствия. Внедорожники являются второй причиной в списке виновников увеличения выбросов CO 2 за последнее десятилетие, больше, чем авиационная промышленность. Внедорожники загрязняют воздух в вашем районе сильнее, чем автомобили меньшего размера. Внедорожники также чаще убивают людей при авариях».

Владелец Теслы находит ситуацию «несколько комичной»:

«Иронично, поскольку я заботился об экологии, когда покупал электромобиль. Это абсурдно и довольно неуместно. Я понимаю мотивацию, но не вижу смысла».

Действительно, такая борьба за экологию выглядит комично: люди даже в автомобилях не пытаются разобраться, не то что в более сложных вещах, таких как энергетические и прочие затраты на производство машин с ДВС и электромобилей, а также затраты на выработку энергии в сравнении с использованием ископаемого топлива.