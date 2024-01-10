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Глава компании Suzuki Тосихиро Судзуки рассказал о планах выпускать в Индии электрокары
10 января
Глава компании Suzuki Тосихиро Судзуки рассказал о планах выпускать в Индии электрокары
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Глава компании Suzuki Тосихиро Судзуки рассказал о планах выпускать в Индии электрокары

«Дочка» Suzuki инвестирует в новый автомобильный завод более 4 млрд долларов

Японский автоконцерн Suzuki намерен инвестировать порядка 8,1 млрд долларов (примерно 724 млрд рублей) на расширение производства в Индии. Об этом заявил глава компании Тосихиро Судзуки.

«Мы инвестируем $4,2 млрд в строительство второго завода в Гуджарате. Он будет производить 1 млн автомобилей в год. Общий объем производства в штате вырастет до 2 млн», — заявил глава компании в ходе своего выступления на саммите Vibrant Gujarat.
Глава компании Suzuki Тосихиро Судзуки
Глава компании Suzuki Тосихиро Судзуки
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Судзуки также рассказал, что к концу 2024 года в индийском Гуджарате Suzuki выпустит свой первый электрокар на аккумуляторных батареях. Планируется продавать электромобили не только на местном рынке, но и реализовывать их в Японии и Европе.

С целью расширения производства на заводе в Гуджарате возведут дополнительную производственную линию. Вложенные инвестиции оцениваются в 3,9 млрд долларов (348 млрд рублей). О сроках реализации планов в компании не уточнили.

Автопроизводитель Suzuki функционирует на индийском рынке в рамках совместной компании Maruti Suzuki, 60% акций которой у японского предприятия. Кроме Гуджарата есть еще два завода в штате Харьяна, суммарный объем которых составляет свыше 2 млн автомобилей в год.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
10.01.2024
Фото:Wikimedia
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