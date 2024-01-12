Покупатели Model 3 доплатят 12 тыс. юаней за цвета Звездное небо и Огненно-красный

Tesla снизила цены на электрокары Model 3 и Model Y для авторынка Китая

Производитель Tesla China анонсировал снижение цен на Model 3 и Model Y. В частности, сейчас стартовая цена Model 3 составляет 245 900 юаней (3,04 млн рублей), теперь стоимость снижена на 15 500 юаней (191 тысяча рублей). Стоимость Model Y стартует от 258 900 юаней (15,5 млн рублей), и ее цена сейчас снизилась на 7500 юаней (92 тысячи рублей).

Все доступные Model 3 являются последним поколением электрокара, запаса хода заднеприводной версии которого хватит на 606 километров, для разгона до 100 км/ч ему понадобится 6,1 с. Максимальная скорость – 200 км/ч. У варианта с большим запасом хода такая же максимальная скорость, но разгоняется электрокар до 100 км/ч за 4,4 секунды, а запас хода по циклу CLTC составляет 713 км.

Tesla Model 3

Model 3 доступна в черном цвете, за жемчужно-белую и глубоководную синюю краску придется доплатить 8000 юаней (почти 99 тысяч рублей). А варианты в цветах «Звездное небо» и «Огненно-красный» можно заказать за дополнительные 12 000 юаней (148 тысяч рублей).

В салоне Model 3 установлен 15,4-дюймовый центральный сенсорный экран и 8-дюймовый задний экран управления. Есть подогрев сидений. Модель с большим запасом хода оснащена аудиосистемой с 17 динамиками.

В компании Tesla приняли решение отменить скидки и страховые субсидии для версий Model 3 RD и Model Y RD. В конце октябре 2023 года Model Y Performance подорожала на 14 000 юаней (173 тысячи рублей). А в начале ноября Model Y LR выросла в цене на 2500 юаней (4, 9 тысячи рублей). Сейчас ее цена составляет 3,7 млн рублей; обновленная версия Model 3 LR стала дороже на 1500 юаней, и ее текущая цена составила 297 400 юаней (3,6 млн рублей).

Стоимость обновленной версии Tesla Model 3 RD 14 ноября выросла на 1 500 юаней, цена после корректировки составляет 261 400 юаней (3,3 млн рублей); версия Model Y RD прибавила 2500 юаней и продается по цене до 266 400 юаней (3,29 млн рублей).

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Источник: speedme.ru