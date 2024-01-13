Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Забудьте про ключи: как открыть дверь и завести машину своим лицом
13 января
Забудьте про ключи: как открыть дверь и завести машину своим лицом
Технология распознавания лиц Conti поможет...
Названа главная проблема в эксплуатации «китайцев» зимой
13 января
Названа главная проблема в эксплуатации «китайцев» зимой
Автоэксперт назвал главный минус зимней...
Вот что сделают с собаками, искусавшими машины дилера на сотни тысяч долларов
13 января
Вот что сделают с собаками, искусавшими машины дилера на сотни тысяч долларов
Псы-вандалы, нанесшие автосалону ущерб в $350...

Первым автомобилем Sony можно управлять джойстиком от игровой приставки

На выставке CES 2024 компания Sony представила свой новый концепт-кар AFEELA

Автомобиль приехал на сцену под управлением с геймпада PlayStation 5, что вызвало большой интерес у присутствующих.

Sony AFEELA
Sony AFEELA

Генеральный директор Sony Honda Mobility Ясухидэ Мизуно пояснил, что демонстрация управления автомобилем с помощью геймпада была проведена исключительно для сценического эффекта. В реальности AFEELA будет управляться с помощью обычного рулевого колеса.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как правильно заряжать АКБ зимой – 3 проверенных способа

Sony позиционирует AFEELA как «цифровую игровую площадку», на которой создатели контента смогут предлагать пользователям новые впечатления. В ходе презентации был показан пример игры, в которой транспортное средство отображается в виртуальном мире рядом со сбежавшими монстрами, похожими на Годзиллу. За поимку монстров можно получить очки.

Интерьер Sony AFEELA
Интерьер Sony AFEELA

AFEELA будет оснащен двумя электродвигателями мощностью 536 л. с., разгоном до 100 км/ч за 4,8 секунды и максимальной скоростью 240 км/ч. Автомобиль также получил ряд передовых технологий, в том числе систему помощи водителю 3 уровня и систему объемного звучания Sony 360 Reality Audio.

Sony AFEELA
Sony AFEELA

AFEELA появится на рынке в 2026 году. Sony еще не объявила цену автомобиля, но ожидается, что она составит около 100 000 долларов.

Источник: Electrek

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
13.01.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0