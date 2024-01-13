Первым автомобилем Sony можно управлять джойстиком от игровой приставки

На выставке CES 2024 компания Sony представила свой новый концепт-кар AFEELA

Автомобиль приехал на сцену под управлением с геймпада PlayStation 5, что вызвало большой интерес у присутствующих.

Sony AFEELA

Генеральный директор Sony Honda Mobility Ясухидэ Мизуно пояснил, что демонстрация управления автомобилем с помощью геймпада была проведена исключительно для сценического эффекта. В реальности AFEELA будет управляться с помощью обычного рулевого колеса.

Sony позиционирует AFEELA как «цифровую игровую площадку», на которой создатели контента смогут предлагать пользователям новые впечатления. В ходе презентации был показан пример игры, в которой транспортное средство отображается в виртуальном мире рядом со сбежавшими монстрами, похожими на Годзиллу. За поимку монстров можно получить очки.

Интерьер Sony AFEELA Интерьер Sony AFEELA

AFEELA будет оснащен двумя электродвигателями мощностью 536 л. с., разгоном до 100 км/ч за 4,8 секунды и максимальной скоростью 240 км/ч. Автомобиль также получил ряд передовых технологий, в том числе систему помощи водителю 3 уровня и систему объемного звучания Sony 360 Reality Audio.

Sony AFEELA

AFEELA появится на рынке в 2026 году. Sony еще не объявила цену автомобиля, но ожидается, что она составит около 100 000 долларов.

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Источник: Electrek