Первым автомобилем Sony можно управлять джойстиком от игровой приставки
Автомобиль приехал на сцену под управлением с геймпада PlayStation 5, что вызвало большой интерес у присутствующих.
Генеральный директор Sony Honda Mobility Ясухидэ Мизуно пояснил, что демонстрация управления автомобилем с помощью геймпада была проведена исключительно для сценического эффекта. В реальности AFEELA будет управляться с помощью обычного рулевого колеса.
Sony позиционирует AFEELA как «цифровую игровую площадку», на которой создатели контента смогут предлагать пользователям новые впечатления. В ходе презентации был показан пример игры, в которой транспортное средство отображается в виртуальном мире рядом со сбежавшими монстрами, похожими на Годзиллу. За поимку монстров можно получить очки.
AFEELA будет оснащен двумя электродвигателями мощностью 536 л. с., разгоном до 100 км/ч за 4,8 секунды и максимальной скоростью 240 км/ч. Автомобиль также получил ряд передовых технологий, в том числе систему помощи водителю 3 уровня и систему объемного звучания Sony 360 Reality Audio.
AFEELA появится на рынке в 2026 году. Sony еще не объявила цену автомобиля, но ожидается, что она составит около 100 000 долларов.
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Источник: Electrek
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