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Tesla снизила цены на свои машины очень неприятным способом

Tesla урезала звуковую систему в своем самом популярном электромобиле Model Y

Tesla приняла решение значительно урезать звуковую систему в заднеприводной версии Model Y, своем самом популярном автомобиле. Теперь в этой комплектации используется только 7 динамиков и 1 усилитель вместо прежних 13 динамиков, 1 сабвуфера и 2 усилителей.

Tesla Model Y
Tesla Model Y

Решение урезать звуковую систему в заднеприводной Model Y, вероятно, связано с тем, что Tesla пытается снизить цены на свои автомобили, сохраняя при этом лидирующую в отрасли валовую прибыль.

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В последнее время компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны других автопроизводителей в сегменте электромобилей, и ей необходимо найти способы снижения себестоимости своей продукции, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Однако этот шаг может вызвать недовольство клиентов, которые ожидали от Tesla более качественной звуковой системы, особенно в самой популярной комплектации Model Y.

Источник: Electrek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 5
13.01.2024
Фото:Tesla
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