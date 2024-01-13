Tesla снизила цены на свои машины очень неприятным способом
Tesla приняла решение значительно урезать звуковую систему в заднеприводной версии Model Y, своем самом популярном автомобиле. Теперь в этой комплектации используется только 7 динамиков и 1 усилитель вместо прежних 13 динамиков, 1 сабвуфера и 2 усилителей.
Решение урезать звуковую систему в заднеприводной Model Y, вероятно, связано с тем, что Tesla пытается снизить цены на свои автомобили, сохраняя при этом лидирующую в отрасли валовую прибыль.
В последнее время компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны других автопроизводителей в сегменте электромобилей, и ей необходимо найти способы снижения себестоимости своей продукции, чтобы оставаться конкурентоспособной.
Однако этот шаг может вызвать недовольство клиентов, которые ожидали от Tesla более качественной звуковой системы, особенно в самой популярной комплектации Model Y.
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Источник: Electrek
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