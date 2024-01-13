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Mercedes-Benz и Geely представили компактный городской электромобиль

Smart #1 2024 в трех конфигурациях официально представили 5 января

5 января Smart официально представила совместный проект Mercedes-Benz и Geely Smart #1 2024-го модельного года в трёх конфигурациях: Pro, Pro+ и Premium.

Smart #1 2024
Smart #1 2024

Одномоторная версия достигает мощности 274 л. с. и крутящего момента 343 Н·м. Этот автомобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 6,7 секунды, что является весьма впечатляющим показателем. Однако, еще больше впечатлений может вызвать двухмоторная версия, которая имеет максимальную мощность 428 л. с., а крутящий момент составляет 543 Н·м. Разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.

Интерьер Smart #1 2024
Интерьер Smart #1 2024

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Версия Pro получила несколько интересных дополнений, которые придадут автомобилю особый шарм. Среди них подсветка внешних дверных ручек, освещенный логотип на D-стойке, светящиеся металлические педали, аудиосистема Beats с 13 динамиками и 64-цветная система окружающего освещения. Однако, стоит отметить, что эти функции доступны за дополнительную плату в размере 1250 долларов.

Интерьер Smart #1 2024
Интерьер Smart #1 2024

Версия Pro+ отличается от Pro изменениями в технологии батареи и дальности хода. Вместо литий-железо-фосфатной батареи автомобиль получил тройную литиевую батарею емкостью 49 кВт·ч. Это приводит к увеличению запаса хода с 400 до 535 км.

Стоимость автомобиля Smart #1 2024 начинается от 25 200 до 35 300 долларов в Китае.

Источник: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Smart
Количество просмотров 3
13.01.2024
Фото:Smart
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