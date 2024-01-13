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Honda представила серию электромобилей с интересным дизайном

Новая линейка Honda 0 Series представлена двумя моделями: Saloon и Space-Hub

Honda 0 Series символизирует масштабные преобразования и решимость компании начать все с чистого листа для создания новых электромобилей. Первые две модели серии, Saloon и Space-Hub, были представлены на выставке CES в Лас-Вегасе.

Honda Saloon
Honda Saloon

Honda Saloon – это стильный и спортивный седан, который сочетает в себе элегантный дизайн с высокотехнологичной начинкой. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, которые обеспечивают мощность 313 л. с. и разгон от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды. На одном заряде автомобиль может пройти около 480 км.

Интерьер Honda Saloon
Интерьер Honda Saloon
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Honda Space-Hub – это многоцелевой кроссовер, который отличается просторным салоном и большим багажником. Автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 215 л. с. и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,6 секунды. Запас хода на одной зарядке составляет около 430 км.

Honda Space-Hub
Honda Space-Hub

Honda также анонсировала новый бренд H, который будет использоваться исключительно для моделей электромобилей Honda следующего поколения.

Интерьер Honda Space-Hub
Интерьер Honda Space-Hub

Компания нацелена на результат в 100% электромобилей в своей линейки к 2040 году.

Источник: Honda

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 2
13.01.2024
Фото:Honda
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