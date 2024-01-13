Легендарный Dodge Charger возвращается в обличье электромобиля
Новинка сохранила узнаваемый дизайн своего предшественника, но получила ряд новых элементов, характерных для электромобилей.
Визуально предсерийный Charger отличается от концепт-кара Daytona SRT, показанного в 2022 году, новыми зеркалами заднего вида, зарядным лючком на левом заднем крыле, угловатой оптикой и спойлером на крышке багажника.
В салоне новинки установлена цифровая приборная панель и информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным дисплеем. Также в отделке использованы новые материалы, такие как углепластик и алькантара.
По предварительным данным, электрический Charger будет доступен в трех версиях: заднеприводной мощностью 410 л. с., полноприводной мощностью 680 л. с. и флагманской с мощностью 900 л. с.
Ожидается, что новинка будет выпущена в 2024 году.
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Источник: CarAndDriver
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