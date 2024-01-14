Популярный в России Zeekr представил полноприводный кроссовер

Zeekr X 2024 предлагается в двух версиях по цене от 28 000 долларов

Новый Zeekr X имеет более агрессивный дизайн, чем предыдущая модель. Автомобиль получил безрамочные двери и расширители крыльев. Длина, ширина и высота новинки составляют 4450, 1836 и 1572 мм соответственно, а колесная база – 2750 мм. Сзади располагаются фонари сквозного типа, а в центре добавили логотип бренда.

Zeekr X 2024

Интерьер нового Zeekr X выполнен в минималистичном стиле. В салоне автомобиля преобладают высококачественные материалы отделки. Новый Zeekr X оснащен аудиосистемой Yamaha с 13 динамиками и поддерживает Bluetooth 5.0.

Zeekr X 2024

В салоне на приборной панели находится экран, который легко можно переместить к пассажиру. Удивительно то, что в автомобиле есть холодильник с минимальной температурой 15 °C. Сиденье с режимом невесомости имеет три уровня вентиляции и обогрева. Также покупатель может выбрать, в каком исполнении будет его автомобиль, в четырехместном или пятиместном.

Новый Zeekr X имеет мощность 428 л. с., а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Автомобиль будет оснащен тройной литиевой батареей емкостью 66 кВт·ч, он проезжает от 512 до 560 км в зависимости от версии.

Новый Zeekr X 2024 модельного года уже доступен для заказа в Китае по цене от 28 000 долларов. Ожидается, что автомобиль появится на европейском рынке в конце 2023 года.

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Источник: autohome.com.cn