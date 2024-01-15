Куда поедут россияне в 2024 году: новые тренды и направления
С началом нового года многие россияне уже задумываются о предстоящем летнем отпуске. В преддверии сезона отпусков эксперты туристической отрасли подвели итоги прошлого года и сделали прогнозы на предстоящий.
В 2023 году самыми популярными зарубежными направлениями для российских туристов стали Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет. Эти страны традиционно предлагают комфортный отдых на пляжах, развитую инфраструктуру и доступные цены.
В 2024 году эксперты прогнозируют сохранение основных тенденций на российском туристическом рынке. При этом, в связи с изменением геополитической ситуации, ожидается рост спроса на направления, не связанные с Европой.
Одним из основных трендов на предстоящий год станет рост спроса на немассовые курорты уже знакомых стран. Например, в Турции все чаще интересуются курортами, расположенными вдали от популярных туристических центров, такими как Аланья, Кемер или Белек. В Таиланде растет спрос на северные регионы страны, где нет моря, но есть уникальные природные достопримечательности, такие как водопады, пещеры и древние храмы.
Еще одним трендом станет рост спроса на комбинированные туры, которые позволяют посетить несколько стран или регионов в рамках одного путешествия.
В связи с ростом интереса к экзотическим направлениям в 2024 году эксперты прогнозируют рост спроса на такие страны, как Мальдивы, Шри-Ланка, Индия и Вьетнам.
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Источник: Ассоциация туроператоров
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