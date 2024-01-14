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В 2024 году налоги для туристов вырастут: где и на сколько?

В 2024 году увеличится количество мест, где будут взимать налог с туристов

Так, в Санкт-Петербурге будут взимать сбор в размере 100 рублей за сутки проживания в отелях. В краснодарском крае сбор вступает в силу с января 2024 года и составляет 30 рублей за сутки. В Сочи на территории "Сириус" и на курорте Алтайского края Белокуриха сбор составляет 50 рублей за гостя. В Ставропольском крае сбор составляет 100 рублей.

Не только в России поднялись цены для путешественников, но и за рубежом повышение актуально. Так, в Амстердаме турналог, который является самым высоким в Европе, вырастет с семи до 12, 5 процентов с гостя за ночь. Пассажиры круизных лайнеров будут платить 11 евро вместо восьми. В барселоне туристам придется отдать в бюджет страны 3, 25 евро за сутки с человека.

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В Греции владельцев объектов краткосрочной аренды обязали платить в бюджет 0, 5 процента от полученного дохода. Сбор будет взиматься с посуточной аренды квартир, вилл и других объектов недвижимости.

Известно, что в России более 20 льготных групп граждан освобождены от уплаты налога на туризм.

Источник: Ассоциация туроператоров

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / KamranAydinov
Количество просмотров 2
14.01.2024
Фото:freepik / KamranAydinov
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