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Abarth выпустила «заряженную» версию электрического кроссовера Fiat

Компания Abarth вывела на тесты свой новый электрокроссовер Abarth 600e

Компания Abarth, известная своими спортивными модификациями автомобилей Fiat, анонсировала выпуск новой модели – 240-сильного электрического кроссовера Abarth 600e.

Новинка будет построена на базе Fiat 600e, но для неё будет разработана оригинальная платформа Perfo-eCMP, которая будет отличаться от стандартной eCMP более мощным электромотором, модернизированной подвеской и другими элементами.

Abarth 600e
Abarth 600e
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Электромотор Abarth 600e будет развивать мощность 240 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Это позволит кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунд и развивать максимальную скорость 200 км/ч.

Подвеска Abarth 600e будет настроена с учетом более высокой мощности и динамических характеристик автомобиля. Она будет включать в себя более жесткие пружины и амортизаторы, а также более низкий клиренс.

Abarth 600e
Abarth 600e

Кроме того, кроссовер получит самоблокирующийся дифференциал, который будет улучшать управляемость в поворотах.

Тормозная система Abarth 600e будет оснащена вентилируемыми дисками на всех колесах. В салоне Abarth 600e будут установлены спортивные сиденья с гоночной эргономикой.

Abarth 600e
Abarth 600e

Ожидается, что Abarth 600e будет официально представлен в 2025 году.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Stellantis
Количество просмотров 1
14.01.2024
Фото:Stellantis
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