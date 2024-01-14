Abarth выпустила «заряженную» версию электрического кроссовера Fiat
Компания Abarth, известная своими спортивными модификациями автомобилей Fiat, анонсировала выпуск новой модели – 240-сильного электрического кроссовера Abarth 600e.
Новинка будет построена на базе Fiat 600e, но для неё будет разработана оригинальная платформа Perfo-eCMP, которая будет отличаться от стандартной eCMP более мощным электромотором, модернизированной подвеской и другими элементами.
Электромотор Abarth 600e будет развивать мощность 240 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Это позволит кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунд и развивать максимальную скорость 200 км/ч.
Подвеска Abarth 600e будет настроена с учетом более высокой мощности и динамических характеристик автомобиля. Она будет включать в себя более жесткие пружины и амортизаторы, а также более низкий клиренс.
Кроме того, кроссовер получит самоблокирующийся дифференциал, который будет улучшать управляемость в поворотах.
Тормозная система Abarth 600e будет оснащена вентилируемыми дисками на всех колесах. В салоне Abarth 600e будут установлены спортивные сиденья с гоночной эргономикой.
Ожидается, что Abarth 600e будет официально представлен в 2025 году.
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Источник: Carsweek
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