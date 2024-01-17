В «Автодоре» предупредили водителей о временном закрытии движения по трассе М-12

Неблагоприятные погодные условия стали причиной частичного закрытия трассы М-12

На трассе М-12 «Восток» частично закрыто движение из-за непогоды, проезд транспортных средств временно приостановлен. Об этом сообщили в «Автодоре».

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 "Восток" на участке 684-836 км (от Канаша до Шали)», — говорится в тексте сообщения.

В компании уточнили, что город Канаш находится в Чувашской Республике, а село Шали – в Татарстане. По сообщению ГУ МЧС по Республике Татарстан, сегодня, 17 января, в регионе ожидается порывистый ветер до 25-27 м/с, а также метель и сильный снег.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют и в Чувашской Республике, там возможно усиление ветра до 21 м/c, метель и снег.

Маршрут трассы М-12 «Восток» проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана, трасса связывает между собой города Москву и Казань.

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Источник: tass.ru