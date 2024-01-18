Правительство оставило льготу владельцам электрокаров

Бесплатный проезд электромобилей по платным дорогам продлили до конца 2024 года

Андрей Белоусов, курирующий федеральный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», объявил о продлении бесплатного проезда для физлиц, владеющих электромобилями, по платным участкам федеральных автомобильных дорог до конца 2024 года.

Эта льгота была введена в рамках эксперимента в 2023 году и оказалась эффективной: ею воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, совершивших 315 тысяч проездов.

Льгота распространяется на различные платные участки автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, северный обход Одинцова и участок с 15-го по 58-й км трассы М-11.

Мера стала стимулом для увеличения числа электромобилей, особенно в регионах, где находятся платные участки федеральных дорог.

Средний прирост количества электрокаров в этих регионах составил 70%, а в остальных – 40%. Кроме того, льгота способствовала увеличению в два раза использования зарядных станций и повысила интерес бизнеса к инвестированию в зарядную инфраструктуру на платных трассах.

В компаниях, производящих электрокары, считают, что продление льготы позитивно скажется на увеличении количества электромобилей в стране.

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Источник: government.ru