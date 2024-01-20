Два в одном: первый кроссовер и пикап в одной машине стал реальностью

Появились официальные фото первого электромобиля-трансформера Changan Qiyuan E07

Китайский автопроизводитель Changan готовится выпустить революционный электромобиль Qiyuan E07, который объединяет в себе характеристики кроссовера и пикапа.

Модель получила официальное одобрение для выхода на китайский рынок, и изображения нового внедорожника были опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Changan Qiyuan E07

Qiyuan — это новый бренд электромобилей Changan, который был запущен в сентябре 2023 года. Концепт-кар CD701, представленный на Интеллектуальной электрической платформе Changan SDA, стал предвестником серийного Qiyuan E07.

Этот автомобиль отличается уникальной конструкцией: он может трансформироваться из кроссовера в пикап, просто сняв заднюю верхнюю часть кузова. Кроме того, Changan утверждает, что Qiyuan E07 является первым в мире автомобилем, оснащенным технологией автомобильной спутниковой связи, которая обеспечивает глобальное покрытие, постоянное подключение к Интернету и бесперебойную связь.

Внешний вид Qiyuan E07 во многом схож с концепт-каром CD701. Передняя часть автомобиля имеет закрытую решетку радиатора и светодиодные фары С-образной формы. Задние фонари имеют закольцованную форму, что придает автомобилю футуристический вид. Габариты кузова составляют 5045 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1640 мм в высоту, а колесная база составляет 3120 мм. В стандартной комплектации Qiyuan E07 рассчитан на пять человек и оснащен 20-дюймовыми или 21-дюймовыми дисками.

Автомобиль будет доступен в версиях с одним и двумя двигателями. Максимальная мощность одного двигателя составляет 252 кВт (342 л.с.), а максимальная скорость — 201 км/ч. В полноприводной версии максимальная мощность двигателей составляет 188 кВт (255 л.с.) и 252 кВт (342 л.с.), а максимальная скорость — 210 км/ч. Характеристики батареи на данный момент не разглашаются.

Для обеспечения безопасности и автономного вождения Qiyuan E07 будет оснащен лидарами и камерами, которые будут использоваться для помощи водителю.

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Источник: CarNewsChina.com