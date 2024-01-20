Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Модель, получившая название Ioniq 5 N, была представлена в 2023 году на фестивале скорости в Гудвуде. Этот электрический хэтчбек, став самым мощным серийным автомобилем в истории Hyundai, смог покорить сердца и дорогу на Нюрбургринге.
Большой по размеру и весу, как и все электромобили, Hyundai Ioniq 5 N показал великолепную динамику и отличную управляемость на гоночной трассе. В этом убедились и независимые журналисты, которые провели испытания на «Нордшляйфе» и зафиксировали впечатляющее время круга.
Тест-пилот из Sport Auto, Кристиан Гебхардт, проехал 20,6-километровый круг за всего 07:45.59. При этом он использовал стандартную модель Hyundai Ioniq 5 N с двумя моторами мощностью 650 л. с. и полным приводом, а шины Pirelli P Zero Corsa обеспечили отличное сцепление с дорогой.
Хотя результат, полученный редактором Sport Auto, не является рекордным для серийных электромобилей, Hyundai Ioniq 5 N все равно порадовал своим быстрым темпом. Он уступил всего лишь на 2,6 секунды Кристиану Гебхардту на BMW M2 CS (F87), но опередил Lotus Exige Cup 380 на пару секунд.
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Источник: YouTube-канал Sport Auto
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