Названы города с самыми недорогими отелями зимой
Эксперты назвали города, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть
Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали цены на номера в гостиницах категории четыре звезды в России и за рубежом и составили список городов, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть.
Россия:
- Санкт-Петербург: от 2000 рублей за ночь
- Самара: от 2200 рублей за ночь
- Краснодар: от 2300 рублей за ночь
- Астрахань, Ставрополь, Ростов-на-Дону: от 2500 рублей за ночь
- Геленджик, Волгоград, Смоленск, Улан-Удэ: от 3000 рублей за ночь
Зарубежье:
- Нячанг, Вьетнам: от 1500 рублей за ночь
- Ереван, Армения: от 1500 рублей за ночь
- Бангкок, Таиланд: от 1600 рублей за ночь
- Паттайя, Таиланд: от 1700 рублей за ночь
- Батуми, Грузия: от 1800 рублей за ночь
- Тбилиси, Грузия: от 1900 рублей за ночь
- Баку, Азербайджан: от 2000 рублей за ночь
- Алма-Ата, Казахстан: от 2100 рублей за ночь
- Манила, Филиппины: от 2200 рублей за ночь
- Дели, Индия: от 2300 рублей за ночь
Стоит отметить, что цены на отели могут варьироваться в зависимости от сезона, дня недели и других факторов. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее сравнить предложения разных гостиниц и выбрать наиболее подходящий вариант.
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Источник: РИА Новости
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Фото:Wikimedia
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21.01.2024
Фото:Wikimedia
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