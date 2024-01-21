Названы города с самыми недорогими отелями зимой

Эксперты назвали города, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть

Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали цены на номера в гостиницах категории четыре звезды в России и за рубежом и составили список городов, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть.

Россия:

Санкт-Петербург: от 2000 рублей за ночь

Самара: от 2200 рублей за ночь

Краснодар: от 2300 рублей за ночь

Астрахань, Ставрополь, Ростов-на-Дону: от 2500 рублей за ночь

Геленджик, Волгоград, Смоленск, Улан-Удэ: от 3000 рублей за ночь

Зарубежье:

Нячанг, Вьетнам: от 1500 рублей за ночь

Ереван, Армения: от 1500 рублей за ночь

Бангкок, Таиланд: от 1600 рублей за ночь

Паттайя, Таиланд: от 1700 рублей за ночь

Батуми, Грузия: от 1800 рублей за ночь

Тбилиси, Грузия: от 1900 рублей за ночь

Баку, Азербайджан: от 2000 рублей за ночь

Алма-Ата, Казахстан: от 2100 рублей за ночь

Манила, Филиппины: от 2200 рублей за ночь

Дели, Индия: от 2300 рублей за ночь

Стоит отметить, что цены на отели могут варьироваться в зависимости от сезона, дня недели и других факторов. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее сравнить предложения разных гостиниц и выбрать наиболее подходящий вариант.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИА Новости