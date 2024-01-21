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Названы города с самыми недорогими отелями зимой

Эксперты назвали города, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть

Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip проанализировали цены на номера в гостиницах категории четыре звезды в России и за рубежом и составили список городов, в которых до конца зимы можно недорого отдохнуть.

Россия:

  • Санкт-Петербург: от 2000 рублей за ночь
  • Самара: от 2200 рублей за ночь
  • Краснодар: от 2300 рублей за ночь
  • Астрахань, Ставрополь, Ростов-на-Дону: от 2500 рублей за ночь
  • Геленджик, Волгоград, Смоленск, Улан-Удэ: от 3000 рублей за ночь
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Зарубежье:

  • Нячанг, Вьетнам: от 1500 рублей за ночь
  • Ереван, Армения: от 1500 рублей за ночь
  • Бангкок, Таиланд: от 1600 рублей за ночь
  • Паттайя, Таиланд: от 1700 рублей за ночь
  • Батуми, Грузия: от 1800 рублей за ночь
  • Тбилиси, Грузия: от 1900 рублей за ночь
  • Баку, Азербайджан: от 2000 рублей за ночь
  • Алма-Ата, Казахстан: от 2100 рублей за ночь
  • Манила, Филиппины: от 2200 рублей за ночь
  • Дели, Индия: от 2300 рублей за ночь

Стоит отметить, что цены на отели могут варьироваться в зависимости от сезона, дня недели и других факторов. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее сравнить предложения разных гостиниц и выбрать наиболее подходящий вариант.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4
21.01.2024
Фото:Wikimedia
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