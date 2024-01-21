Совершенно новый Porsche Macan EV покажут на следующей неделе
Новый Porsche Macan EV будет выпускаться в двух версиях: базовой и флагманской. Мощность может достигать 450 кВт, а крутящий момент превышает 1000 Н·м.
Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор общей емкостью 100 кВт·ч обеспечивает запас хода в более 500 км. Macan EV можно зарядить за 22 минуты с 10% до 80%.
Porsche Macan EV получил более спортивный и агрессивный дизайн, чем его предшественник. Автомобиль оснащен регулирующимся задним спойлером. Регулировку можно делать в зависимости от сопротивления ветра и скорости автомобиля. Коэффициент лобового сопротивления нового автомобиля составляет всего 0, 25Cd.
Новый автомобиль также оснащен системой Porsche Active Suspension Management System с двухклапанной технологией демпфирования, пневматической подвеской, боковой блокировкой задней оси и системой поворота задних колес. Автомобиль оснащен тремя дисплеями, а также системой проекционного дисплея с технологией дополненной реальности.
Цены на Porsche Macan EV пока не объявлены, но ожидается, что они будут начинаться от 60 000 долларов. Начало продаж нового автомобиля запланировано на конец 2023 года.
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Источник: ITHome
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