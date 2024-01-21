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Совершенно новый Porsche Macan EV покажут на следующей неделе

Первая чисто электрическая модель Porsche Macan EV будет представлена 24 января

Новый Porsche Macan EV будет выпускаться в двух версиях: базовой и флагманской. Мощность может достигать 450 кВт, а крутящий момент превышает 1000 Н·м.

Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор общей емкостью 100 кВт·ч обеспечивает запас хода в более 500 км. Macan EV можно зарядить за 22 минуты с 10% до 80%.

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Porsche Macan EV получил более спортивный и агрессивный дизайн, чем его предшественник. Автомобиль оснащен регулирующимся задним спойлером. Регулировку можно делать в зависимости от сопротивления ветра и скорости автомобиля. Коэффициент лобового сопротивления нового автомобиля составляет всего 0, 25Cd.

Новый автомобиль также оснащен системой Porsche Active Suspension Management System с двухклапанной технологией демпфирования, пневматической подвеской, боковой блокировкой задней оси и системой поворота задних колес. Автомобиль оснащен тремя дисплеями, а также системой проекционного дисплея с технологией дополненной реальности.

Цены на Porsche Macan EV пока не объявлены, но ожидается, что они будут начинаться от 60 000 долларов. Начало продаж нового автомобиля запланировано на конец 2023 года.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
21.01.2024
Фото:Wikimedia
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