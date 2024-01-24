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МАДИ усилит патрулирование на пяти улицах столицы

В МАДИ нашли способ повысить безопасность на улицах Москвы

Пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сообщила о том, что с 25 января будет усилено патрулирование на пяти столичных улицах. Отметим, что патруль МАДИ отслеживает ситуацию на дорогах города в ежедневном режиме – это позволяет выявить места с наибольшим количеством нарушений ПДД. Итак, в ближайшее время патруль усилят на следующих участках:

  • Малая Бронная улица
  • Звонарский переулок
  • улица Новый Арбат
  • Складочная улица
  • Рязанский проезд
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В МАДИ отмечают, что на этих улицах водители часто паркуются под запрещающими знаками и на тротуарах. Оставленные так автомобили создают аварийные ситуации и мешают проезду спецтехники.

«Мы повышаем безопасность поездок по городу в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. На участках с усиленным контролем становится меньше нарушений и снижается аварийность. Просим водителей всегда соблюдать ПДД и с уважением относиться к другим участникам движения, тогда на дорогах станет комфортнее всем», – отметил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2023 году с помощью патрулей МАДИ удалось снизить количество случаев неправильной парковки в столице на 65% – соответственно, выросла пропускная способность и безопасность московских дорог. Отметим, что за неправильную парковку в Москве предусмотрен штраф 3 тысячи рублей, а если машина стоит под знаком 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор», автомобиль могут увезти на специализированную стоянку.

Пожаловаться на неправильную парковку можно по телефону МАДИ: 8(495)540-76-56

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Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
24.01.2024
Фото:Unsplash
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