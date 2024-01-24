Возрожденная модель Frontera станет первой в серии бренда Opel с эмблемой Blitz

Opel решил выпускать с 2024 года новый SUV с шильдиком Frontera

Бренд Opel анонсировал выпуск нового Frontera, этот шильдик украсит абсолютно новую модель, которая к тому же будет электрической.

Внедорожник оснастят продуманным функционалом, а его выпуск наладят уже в текущем году. Автомобиль призван отразить яркую интерпретацию фирменной философии дизайна Opel и станет первым в серии с эмблемой «Blitz».

По словам генерального директора бренда Флориана Хюттля, название Frontera органично соответствует этой модели с характером. Новый Opel Frontera понравится семейным покупателям и приверженцам активного образа жизни. Они по достоинству оценят большое внутреннее пространство и универсальность внедорожника.

В 2024 году появятся аккумуляторно-электрический вариант новой Frontera и полностью электрическая версия Grandland следующего поколения. После выпуска новинки Opel намерен выпускать минимум по одному электрическому варианту каждой модели в линейке.

На сегодняшний день электрифицированные модели Opel представлены широким ассортиментом, начиная с квадрицикла Rocks Electric: есть Corsa Electric, Mokka Electric, Astra Electric и Astra Sports Tourer Electric, а также новые пассажирские Combo Electric и Zafira Electric. Покупателям уже доступны электрические версии всей линейки коммерческих автомобилей, включая новый Combo Electric, новый Vivaro Electric и новый Movano Electric.

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Источник: csn-tv.ru