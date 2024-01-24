Электромобили не смогут конкурировать с бензиновыми авто — эксперт все объяснил

Эксперт решил объяснить, почему в РФ электрокары не смогут вытеснить авто с ДВС

До тех пор, пока в России не будет развита инфраструктура для зарядки электрокаров и их не адаптируют к зимним условиям, о массовых продажах этого вида транспорта рано говорить. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей выразил автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя планы некоторых представителей автоотрасли увеличить производство электромобилей, он предположил, что их выпуском может заняться АВТОВАЗ.

«Мы можем хоть в каждом дворе поставить электронную заправку, но не факт, что к ней будет стоять очередь. Потому что оставить включенным в розетку во дворе автомобиль вряд ли получится. Это место обязательно кто-то займет, туда поставит свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания другой автовладелец», — констатировал собеседник издания.

Аномально низкие температуры нынешней зимой наглядно продемонстрировали, что электромобили абсолютно не приспособлены к таким условиям, подчеркивает Сажин.

«У них слабые аккумуляторы, много энергии уходит на отопление салона. Электромобиль может проехать в разы меньше из заявленного в технической документации пробега, встать посреди леса и быть засыпанным снегом», — объясняет эксперт.

Перечисляя плюсы, Сажин вспомнил о различных бонусах для владельцев электрокаров. В частности, бесплатные парковки в Москве и бесплатный проезд по платным дорогам. При этом эксперт предположил, что эти преференции носят временный характер для привлечения покупателей.

У электрокаров высокая цена ремонта и замены комплектующих, Сажин привел в пример владельца электромобиля Opel, которому замена аккумулятора обошлась в 14 тысяч евро — фактически цена автомобиля. К тому же очевидно, что у ДВС ресурс намного выше, чем у электрокаров, подытожил автоэксперт.

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Источник: osnmedia.ru