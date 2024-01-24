Должен быть выбор — Toyota не верит в 100%-ную электромобилизацию

Акио Тойода: электромобили займут только 30% рынка

Аккумуляторные электромобили не смогут занять больше 30% рынка, остальную долю займут гибриды, водородные топливные элементы и автомобили с ДВС. Об этом заявил председатель Toyota Motor Corp Акио Тойода.

Он отметил, что в мире есть более миллиарда людей, у которых нет доступа к электричеству, и ограничивать их выбор и мобильность дорогими электромобилями неприемлемо.

В ходе своего выступления на деловом мероприятии внук основателя компании напомнил, что в Toyota, следуя принципам инновационного подхода к разработке гибридных установок, водородных технологий и многостороннего подхода к решению проблем, убеждены, что это направление будет оптимальным решением не только для бизнеса и клиентов, но и окружающей среды.

По мнению аналитиков BloombergNEF, к 2040 году доля продаж новых электромобилей на рынке составит 75%, а доля электрокаров на дорогах не превысит 44%.

В Toyota придерживаются своей концепции «многопутевого подхода», согласно которой у клиентов должен быть выбор между различными видами силовых агрегатов. При этом в компании выразили мнение, что переход на электромобили не будет таким быстрым, как это прогнозируют.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: csn-tv.ru