В Европе прозрели: запрет на двигатели внутреннего сгорания отменят

ЕНП хочет переосмыслить экологическую стратегию Европы «как можно скорее»

В июне в Европе пройдут выборы в Европейский парламент. Партии, которые будут участвовать в выборах, уже работают над своими программами, и стало известно, что крупнейшая партия Европы (Европейская народная партия, ЕНП) хочет отложить введение запрета на двигатели внутреннего сгорания.

«Мы отвергаем политику запретов, такую как запрет на двигатели внутреннего сгорания, и пересмотрим ее как можно скорее», – говорится в манифесте ЕНП.

ЕНП во главе с немецким политиком Йенсом Гизеке, который представлял партию в дискуссиях о стандартах выбросов CO 2 для транспортных средств, раскритиковала «идеологию запрета». Гизеке давно выступает против решения о поэтапном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, предсказывая «эффект Гаваны», когда европейцы будут десятилетиями ездить на старых автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, как в кубинской столице.

Внимание всех привлекло заявление, что закон о запрете надо пересмотреть «как можно скорее». То есть, крупнейшая партия хочет пересмотреть уже одобренный закон.

Напомним, что в Европейском союзе запретили автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Но это не коснется тех машин, которые будут работать на электронном топливе (искусственно синтезированном бензине, стоимость одного литра которого сегодня составляет около 100 евро, а ущерб экологии при производстве которого в разы больше при том же уровне загрязнения во время его сгорания в моторе).