Пикап Hunter EV дебютирует на Пекинском автосалоне

Пикап Hunter EV удивит запасом хода в 500 км и двумя электродвигателями

Китайский электрокар JAC Hunter, известный как Hantu на китайском рынке, дебютирует на Пекинском автосалоне в апреле этого года, и должен занять одну их лидирующих позиций на малонаселенном рынке электрических пикапов в Китае.

С большим дорожным просветом в 205 мм и грузовой платформой длиной 1,81 м, Hunter EV – подойдет тем, кто ищет практичное транспортное средство для работы и повседневной жизни.

Одной из особенностей этого пикапа является двухмоторный полный привод, что отличает его от большинства конкурентов. Например, электропикап Poer (Cannon) от Great Wall Motor (GWM) имеет только один электродвигатель на задней оси. Поэтому двигатели на обеих осях в Hunter EV соответствуют высоким стандартам отрасли.

Таким образом, силовая установка состоит из двух двигателей мощностью 70 (90 л.с.) и 160 кВт (217 л.с.) максимальным крутящим моментом 176/342 Н*м - для переднего и заднего мотора соответственно. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 88 кВтч, по заверениям производителя, обеспечивает запас хода на одной зарядке в 500 км.

Хотя заявленный запас хода и впечатляет, потенциальные покупатели из холодных регионов выразили обеспокоенность, насколько хватит заряда при аномально низких температурах. Если автомобиль достойно выдержит испытание холодами, это станет решающим фактором при его выборе.

Ранее представленный на автосалоне в Гуанчжоу Hunter EV претерпел некоторые изменения в дизайне передней части - теперь «решетку радиатора» сделали закрытой.

Hunter EV имеет длину 5,62 метра, ширину 1965 метра и высоту 1,92 метра, длина его грузовой платформы - 1,81 метра. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Интерьер автомобиля отличается Т-образным дизайном, что создает ощущение простора. Применение гладких материалов, матовых панелей серого цвета и вентиляционных отверстий с лаковым покрытием придают этому пикапу стильный вид, выделяя среди «работяг» данного класса.

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Источник: Сarnewschina