На трассе М-1 построили мост для лосей

«Автодор» построил экодук для перехода лосей и кабанов через трассу М-1

Государственная компания «Автодор» отчиталась о завершении строительства экодука на 184-м километре трассы М-1 в Гагаринском районе Смоленской области. Стоит пояснить, что экодук – это искусственное сооружение (в данном случае – мост, но может быть и тоннель), служащее для безопасного перехода животных через автомобильные дороги.

Новый экодук на трассе М-1

В компании сообщают, что решение о возведении этого экодука было принято после детального анализа ДТП с дикими животными на М-1 в течение последних 5 лет.

«Оказалось, что преимущественно в происшествия попадали лоси, олени, косули и кабаны. Это нередко приводило к авариям с серьезными последствиями. Кроме того, поступали обращения граждан о необходимости мер по предотвращению ДТП с участием диких животных из Смоленской области», – сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Уточняется, что длина экодука составляет более 76 метров, ширина – 50 метров. А помимо возведения самого моста, установлены защитные ограждения и шумозащитные экраны.

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Источник: Автодор