Россиянам рассказали, сколько стран они смогут посетить без виз и как изменится туризм по РФ

Что ждет туристов в 2024 году: эксперты об изменениях и законодательстве

Туристы, соскучившиеся по путешествиям и новым впечатлениям, после снятия карантинных ограничений планируют новые маршруты. Эксперты туротрасли тоже полны оптимизма и выражают уверенность, что россияне в 2024 году будут путешествовать чаще.

Эксперты заверяют, что добавятся новые прямые перелеты в разные страны, а предложения по России значительно расширятся. Отмечается, что россияне смогут посетить без визы 119 стран.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в наступившем году изменится законодательство в части туризма.

«Мы ждем принятия обновленного законопроекта об основах туристской деятельности, который дополнится актами о безопасности путешественников, финансовой ответственности туроператоров, контроле», — объясняет вице-президент РСТ.

Генеральный директор туристической и консьерж-компании MAYEL TRAVEL Майя Котляр считает, что регуляторная база в сфере туризма сильно устарела и требует модернизации.

«Закон должен охватить не только туроператоров, но и весь рынок. Например, агрегаторов. Эта ниша пока не регулируется», — подчеркивает гендиректор компании.

Согласно утвержденным Правительством РФ изменений в дорожной карте, их теперь насчитывается 15 пунктов. В частности, уже весной, в апреле, правительство планирует принять акт, в рамках которого будет упрощена регистрация граждан при заселении в отели.

«Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, они смогут заселиться с помощью "Госуслуг". Также разрешат предъявлять загранпаспорт», — уточняет эксперт.

Что касается экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, работающих без обязательной аттестации, будут введены штрафы. В принципе, принимаются меры, чтобы в турбизнесе было как можно меньше бюрократических проволочек. Такой подход тоже прописан в дорожной карте, реализация которой произойдет в 2024 году.

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Источник: ria.ru