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Остров-сугроб: на Сахалине выпало аномальное количество снега, но жители не унывают

Сахалин в снежном плену: машины завалило, да и выезжать на них некуда

В течение нескольких суток Сахалин находится под воздействием мощного циклона с сильным ветром и обильными снегопадами. Его назвали самым мощным за последние годы.

Остров превратился в один большой сугроб: жители не могут выйти из домов, снега насыпало высотой по вторые этажи. Автомобиль на Сахалине теперь не средство передвижения, машины не раскопать под завалами снега, да и выехать на них просто некуда – дороги замело.

Видимость не более 50 метров, на трассах только машины с высокой проходимостью. Общественный транспорт не ходит, а медики скорой помощи пересели на снегоходы и болотоходы.

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Впрочем, многие сахалинцы не унывают, устраивая буквально «заплывы» по снегу к своим машинам, подкрепляя это видеосюжетами.

«Огонь погода! Настроение классное», – говорят коренные сахалинцы. И если выход из дома замело, в снег прыгают прямо из окна многоэтажки.

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Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:соцсети
Количество просмотров 1
26.01.2024
Фото:соцсети
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