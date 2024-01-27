Берегите пальцы! У этого «новомодного» пикапа действительно острые края

В видео показано, как острые края крышки багажника Cybertruck причиняют боль

Пользователь TikTok под ником @molesrcool провел эксперимент с крышкой переднего багажника электромобиля Tesla Cybertruck и выяснил, что она легко отрезает кусок моркови при закрытии.

Пользователь объяснил, что передний багажник имеет острую, как лезвие, кромку из нержавеющей стали, при этом он не оснащен механизмом защиты от защемления, поэтому все, что помешает его закрытию, будет безжалостно защемлено.

При проведении второго эксперимента владелец пожертвовал своей рукой, причем крышка придавила его пальцы с такой силой, что ему потребовалась помощь приложения Tesla на мобильном телефоне, чтобы освободиться.

Видео автовладельца касательно этой ситуации вызвали огромное негодование общественности. Этот случай подчеркнул необходимость обеспечения безопасности переднего багажника Cybertruck. Несмотря на то что у Cybertruck есть сенсорная защитная система, она, по-видимому, предназначена только для защиты механизма закрытия, а не для защиты пальцев.

Электродвигатель этой модели имеет встроенный датчик сопротивления, который при столкновении с препятствиями автоматически останавливается, однако, если положить руку рядом, датчик не сработает. Владелец автомобиля утверждает, что в других ситуациях обстоятельства могут быть еще более серьезными, и это нужно учитывать при использовании переднего багажника Cybertruck.

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Источник: ITHome