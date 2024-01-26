Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Черная полоса Tesla: американцы проведут еще одну отзывную кампанию
26 января
Черная полоса Tesla: американцы проведут еще одну отзывную кампанию
Tesla отзовет 200 тысяч авто 2023 года из-за...
Автомобиль Saina от иранского бренда SAIPA может стать самым доступным на рынке России
26 января
Автомобиль Saina от иранского бренда SAIPA может стать самым доступным на рынке России
Представитель дистрибьютора SAIPA рассказал о...
Если замерзают окна в салоне авто, следуйте этим правилам
26 января
Если замерзают окна в салоне авто, следуйте этим правилам
Автоэксперт назвал рабочий лайфхак от...

Маск предрек уничтожение западных автопроизводителей

Китайские автоконцерны «уничтожат» западных конкурентов, заявил Илон Маск

Илон Маск и Tesla добились замечательных результатов, вытеснив прежних лидеров продаж с первого места мирового рейтинга. Но даже такой оптимист, как генеральный директор Tesla, не стесняется в выражениях, когда речь заходит об угрозе, исходящей от китайских брендов.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Маск предупредил, что китайские автопроизводители «уничтожат» всех своих конкурентов, если страны Европы, Америки и Азии не введут торговые барьеры, препятствующие ввозу автомобилей из Поднебесной.

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!
«Если не будут установлены торговые барьеры, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире. Они чрезвычайно хороши», – сказал он о китайской промышленности, чьи шансы на мировое господство он высмеивал в 2011 году.

Это заявление было сделано после того, как китайский концерн BYD стал лидером продаж электромобилей во всем мире по итогам четвертого квартала 2023 года.

Илон Маск не единственный, кто обеспокоен китайскими успехами.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Количество просмотров 2
26.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0