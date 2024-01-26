Маск предрек уничтожение западных автопроизводителей

Китайские автоконцерны «уничтожат» западных конкурентов, заявил Илон Маск

Илон Маск и Tesla добились замечательных результатов, вытеснив прежних лидеров продаж с первого места мирового рейтинга. Но даже такой оптимист, как генеральный директор Tesla, не стесняется в выражениях, когда речь заходит об угрозе, исходящей от китайских брендов.

Маск предупредил, что китайские автопроизводители «уничтожат» всех своих конкурентов, если страны Европы, Америки и Азии не введут торговые барьеры, препятствующие ввозу автомобилей из Поднебесной.

«Если не будут установлены торговые барьеры, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире. Они чрезвычайно хороши», – сказал он о китайской промышленности, чьи шансы на мировое господство он высмеивал в 2011 году.

Это заявление было сделано после того, как китайский концерн BYD стал лидером продаж электромобилей во всем мире по итогам четвертого квартала 2023 года.

Илон Маск не единственный, кто обеспокоен китайскими успехами.