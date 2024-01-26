Назван срок, когда батарея вашего электромобиля превратится в бесполезный кирпич

Ирина Франк: В России аккумулятор электромобиля проживет 10-15 лет

В 2023 году россияне купили почти в пять раз больше электромобилей, чем годом ранее – по данным агентства «Автостат», обладателями «электричек» стали 14 089 человек. Если так пойдет дальше, то совсем скоро мы будем говорить не о цене литра бензина и расходе топлива, а о цене киловатта, величине пробега, а также о том, сколько... проживет батарея!

Не секрет, что аккумуляторы электромобилей не вечные, а потому каждому приверженцу электротяги рано или поздно придется оценить, сколько еще протянет его «ласточка». О среднем ресурсе батареи электрокара нам рассказали в компании Frank Auto.

Мнение специалиста

Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto:

— Современные аккумуляторы рассчитаны примерно на 1500 циклов полной зарядки и разрядки до падения емкости примерно на 20%. Если ваш новый электрокар проезжает на одной зарядке, допустим, 500 км, то после полутора тысяч циклов он будет способен преодолеть порядка 400 км.

Логично, что чем выше емкость аккумулятора, тем он дольше прослужит и обеспечит достойный запас хода. Как правило, первые признаки старения батареи проявляются не ранее трех лет эксплуатации.

Если говорить о китайских электрокарах премиум-класса, то они оснащаются современными батареями с минимальной деградацией. Аккумуляторы обладают специальными системами подогрева в холодное время года и охлаждения в жаркие дни, поэтому максимальный процент их деградации составляет не более 2% в год.

Если аккумулятор оснащен системой охлаждения/нагрева, то он прослужит примерно на 40% дольше, чем без нее. Чем выше емкость батареи и меньше мощность электродвигателя, тем батарея прослужит дольше.

На деградацию аккумулятора влияют неправильная зарядка и эксплуатация авто, отмечает Ирина Франк. Например, использование дешевых некачественных переходников и нестабильных зарядных станций, транспортировка электрокаров на буксире для зарядки.

Кроме того, рекомендуется не разряжать батарею на 100% и стараться не использовать холодный аккумулятор. Эксперт считает, что если соблюдать все вышеперечисленные условия, ваша батарея вполне уложится в средний срок службы современного аккумулятора – 10-15 лет.