Черная полоса Tesla: американцы проведут еще одну отзывную кампанию

Tesla отзовет 200 тысяч авто 2023 года из-за неполадок в бортовой электронике

Американский производитель электрокаров Tesla отзовет порядка 200 тысяч автомобилей моделей Y, S и X выпуска 2023 года. Об этом пишет ресурс cbsnews.com.

У всех автомобилей выявлены неполадки в работе бортовой электроники. Речь идет о том, что при движении задним ходом, изображение с камеры не всегда выводится на монитор. При такой неисправности эксплуатация автомобиля невозможна из-за риска попасть в ДТП.

Чтобы устранить проблему, Tesla нужно полностью обновить программное обеспечение. Примечательно, что в компании не представили никакой информации относительно того, были ли зафиксированы случаи с авариями у автовладельцев из-за проблем с электроникой. О необходимости пройти процедуру обновления ПО все владельцы получат соответствующие письма от компании.

Это уже не первый случай с неполадками электрокаров Tesla, в декабре 2023 года компания отозвала более 2 млн автомобилей четырех разных моделей из-за обнаруженной проблемы в системе автопилота. Этому предшествовало многолетнее расследование NHTSA целой серии аварий, некоторые из которых оказались со смертельным исходом.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: cbsnews.com