Черная полоса Tesla: американцы проведут еще одну отзывную кампанию
Американский производитель электрокаров Tesla отзовет порядка 200 тысяч автомобилей моделей Y, S и X выпуска 2023 года. Об этом пишет ресурс cbsnews.com.
У всех автомобилей выявлены неполадки в работе бортовой электроники. Речь идет о том, что при движении задним ходом, изображение с камеры не всегда выводится на монитор. При такой неисправности эксплуатация автомобиля невозможна из-за риска попасть в ДТП.
Чтобы устранить проблему, Tesla нужно полностью обновить программное обеспечение. Примечательно, что в компании не представили никакой информации относительно того, были ли зафиксированы случаи с авариями у автовладельцев из-за проблем с электроникой. О необходимости пройти процедуру обновления ПО все владельцы получат соответствующие письма от компании.
Это уже не первый случай с неполадками электрокаров Tesla, в декабре 2023 года компания отозвала более 2 млн автомобилей четырех разных моделей из-за обнаруженной проблемы в системе автопилота. Этому предшествовало многолетнее расследование NHTSA целой серии аварий, некоторые из которых оказались со смертельным исходом.
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Источник: cbsnews.com
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