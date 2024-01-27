Вылезла главная проблема электрокаров, перечеркивающая их экологичность
Согласно прогнозу SNE Research, количество списанных электромобилей в мире значительно возрастет в ближайшие десятилетия. В 2025 году ожидается 560 тысяч списанных электромобилей, а к 2040 году это число возрастет до 42 миллионов единиц.
С ростом популярности электромобилей, нарастает и количество отработанных автомобильных аккумуляторов, требующих переработки. Аналитики SNE Research прогнозируют значительный рост мирового рынка переработки отработанных аккумуляторов: до 52 миллиардов долларов к 2030 году, 172 миллиарда долларов к 2040 году и 450 миллиардов долларов к 2050 году.
Однако пока еще не разработаны идеальные стандарты повторного использования отработанных аккумуляторов. На Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе в 2024 году, председатель компании CATL Цзэн Юйцюнь заявил о том, что для их компании проблема заключается не в восстановлении батарей, а в том, как отправить использованные аккумуляторы на переработку и восстановление на заводах CATL. Он отметил, что в прошлом году CATL провела 100 000 операций по переработке отработанных аккумуляторов и успешно повторно использовала 13 000 тонн карбоната лития.
Цзэн Юйцюнь также отметил, что переработка аккумуляторов требует государственной поддержки, которая позволит технологическим компаниям перерабатывать использованные аккумуляторы и отправлять отремонтированные батареи в менее развитые страны и регионы, чтобы помочь им в производстве электроэнергии.
Без государственной поддержки такие инициативы становятся значительно сложнее и менее эффективными.
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Источник: ITHome
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