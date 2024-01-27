Почему туристам из арабских стран так нравится в России?

По статистике, туристы из арабских стран предпочитают Россию Европе и США

За последние годы арабо-мусульманские государства изменили свое отношение к России, что привело к значительному увеличению количества арабских туристов, посещающих Москву, Казань, Санкт-Петербург и другие российские города.

Сурия Аль Авадхи, член правления женского делового совета ОАЭ, рассказала, что арабы полностью пересмотрели свои предпочтения в отношении страны отдыха. Раньше они предпочитали посещать Европу или США, однако теперь они все чаще выбирают Россию. Аль Авадхи отметила, что Россия является цивилизованной и безопасной страной, где живут люди с открытыми душами. Однако она также признала, что арабским туристам может быть непривычно справляться с холодом в России.

Аль Авадхи также отметила, что для развития двустороннего туризма между Россией и арабскими странами необходимо создать совместные короткометражные фильмы о достопримечательностях. Чтобы привлечь туристов, подобно тому, как это сделала Турция со своими телевизионными сериалами, Россия и ОАЭ могут создать информативные видео о себе. Например, Аль Авадхи предложила снять фильм о Сочи, где пальмы растут рядом со снегом – это действительно уникальное явление, которое, безусловно, привлечет туристов.

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Источник: РИА Новости