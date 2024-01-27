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Популярный пикап превратили в автодом на все случаи жизни

Тюнинг-ателье для внедорожников представило автодом на базе пикапа Isuzu D-Max

Австралийский бренд ARB, известный своими аксессуарами для внедорожников, представил новый комплект тюнинга для пикапа Isuzu D-Max.

Isuzu D-Max by ARB
Isuzu D-Max by ARB

Несмотря на то, что эта модель продается не на всех крупных рынках, инженеры ARB не обошли ее вниманием и подготовили набор дополнений, превращающих утилитарный автомобиль в настоящий вездеходный дом на колесах.

Isuzu D-Max by ARB
Isuzu D-Max by ARB

Для D-Max предлагается несколько вариантов палаток на крышу: палатка ARB Esperance с жестким каркасом и лестницей, универсальная палатка ARB Flinders и палатка ARB Simpson III с лестницей и пристройкой. Все эти палатки легко интегрируются с кунгом грузового отсека ARB Ascent Hardtop Gullwing Canopy, который теперь доступен в качестве официального аксессуара для пикапа.

Isuzu D-Max by ARB
Isuzu D-Max by ARB
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В грузовой отсек можно установить кухонный модуль ARB Slide Kitchen, оснащенный большой газовой плитой, портативной раковиной и ящиками для хранения. Дополнительно можно заказать автомобильный холодильник и раскладной тент-маркизу для организации кухни на открытом воздухе.

Isuzu D-Max by ARB
Isuzu D-Max by ARB

Isuzu D-Max с тюнингом от ARB становится не просто пикапом, а полноценным экспедиционным автомобилем, готовым к самым суровым путешествиям по бездорожью. Он оснащен всеми необходимыми удобствами для длительных поездок, включая спальные места, кухню и место для хранения вещей.

Isuzu D-Max by ARB
Isuzu D-Max by ARB

Кроме того, ARB предлагает широкий спектр других аксессуаров для Isuzu D-Max, включая силовые бамперы, лебедки, внедорожные шины и колесные диски, подвеску, багажники на крышу и многое другое. Это позволяет владельцам пикапа адаптировать его к своим индивидуальным потребностям и условиям эксплуатации.

Isuzu D-Max с тюнингом от ARB – идеальный выбор для любителей активного отдыха и путешествий, которые не боятся трудностей бездорожья.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ARB
Количество просмотров 1
27.01.2024
Фото:ARB
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Отзывы о Isuzu D-Max (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Isuzu D-Max  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

раньше была жесткая

Комментарий:

Конечно машина супер люкс и ценник адекват

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