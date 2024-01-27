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Назван самый продаваемый электромобиль в мире в 2023 году

Аналитики авторынка признали Tesla Model Y самым популярным электрокаром

По итогам 2023 года Tesla Model Y вновь стала самым продаваемым электромобилем в мире, опередив своего ближайшего конкурента, Model 3, более чем на 150 000 единиц.

Объем продаж Model Y составил 385 900 автомобилей, что на 20% больше, чем в 2022 году. Model 3 заняла второе место с результатом 232 700 автомобилей, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Tesla Model Y
Tesla Model Y
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Третье место заняли Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV с общим объемом продаж 62 045 автомобилей. Это на 86% больше, чем в 2022 году.

Rivian R1S и R1T заняли четвертое место с общим объемом продаж 47 200 автомобилей. Это на 67% больше, чем в 2022 году.

Ford Mustang Mach-E занял пятое место с объемом продаж 40 771 автомобиль. Это на 79% больше, чем в 2022 году.

BMW iX занял 13-е место в общем рейтинге, но стал самым продаваемым премиальным электромобилем в мире в 2023 году. Объем продаж iX составил 17 301 автомобиль, что на 32% больше, чем в 2022 году. Это позволило iX обогнать Tesla Model S, которая заняла 14-е место с объемом продаж 16 220 автомобилей.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Tesla
27.01.2024
Фото:Tesla
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