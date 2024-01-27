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Путешествия в 2024 году: оптимистичные прогнозы и новые направления

В 2024 году россияне смогут отправиться в более чем 40 стран мира

Эксперты и игроки рынка туризма поделились своими прогнозами и рассказали о новых возможностях для путешественников в 2024 году.

Одной из главных тенденций в сфере международного туризма станет расширение географии доступных стран. В 2024 году россияне смогут отправиться в более чем 40 стран мира, включая такие новые направления, как Филиппины, Вьетнам, Маврикий, Гонконг и Мьянма.

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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Еще одним положительным фактором для развития туризма станет увеличение количества прямых перелетов из России в зарубежные страны. Это позволит сократить время в пути и сделать поездки более комфортными. Гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр заявила, что на данный момент в стране 92 самолета иностранного производства, которые могут летать за рубеж.

Внутри страны также ожидается расширение туристического предложения. Активно развиваются курорты Краснодарского края, Крыма и Кавказских Минеральных Вод. Появляются новые направления для отдыха на Дальнем Востоке и в Сибири. Также будет появляется большее количество суперджетов, которые полетят в Азию из Сибири и с Дальнего Востока.

В 2024 году ожидается упрощение процедур въезда и выезда для туристов. В частности, планируется отменить обязательное предъявление паспорта при заселении в гостиницы.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / tawatchai07
Количество просмотров 1
27.01.2024
Фото:freepik / tawatchai07
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