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Выпуск автомобиля от Apple снова отложили

Производство Apple iCar решили отложить еще на два года

Проект, находящийся в разработке более десяти лет, столкнулся с трудностями, и теперь Apple отказывается от амбициозных целей, чтобы достичь реалистичных результатов.

Дата выпуска iCar перенесена с 2026 на 2028 год, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники. Кроме того, компания отказалась от первоначального плана создания автомобиля с автономной системой уровня 4, которая позволяла бы машине двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций. Вместо этого iCar будет иметь автономность уровня 2+, аналогичную той, что предлагают другие автопроизводители, такие как Tesla.

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Уровень 2+ означает, что автомобиль может контролировать скорость и рулевое управление, но водитель должен постоянно следить за дорогой.

Решение Apple снизить уровень автономности обусловлено техническими и нормативными проблемами. Разработка и тестирование полностью автономных систем требуют значительных усилий и инвестиций, а также одобрения со стороны регулирующих органов.

Несмотря на отсрочку, Apple сохраняет надежду на создание автомобиля с автономными функциями уровня 4 в будущем. Компания ведет переговоры с производственными партнерами в Европе, чтобы обсудить разработку и производство iCar.

Ожидается, что iCar станет конкурентом другим электромобилям премиум-класса, таким как Tesla Model S и Porsche Taycan.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
27.01.2024
Фото:Unsplash
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