Этот новый Jeep выглядит совсем как Range Rover

Опубликованы официальные изображения нового электрического Jeep Wagoneer S

Недавно в сети появились официальные изображения грядущего внедорожника Jeep Wagoneer S, которые быстро удалили со страницы компании в социальных сетях.

Изображения демонстрируют автомобиль во всей его красе без камуфляжа, подтверждая, что внешне Jeep Wagoneer S является почти точной копией концепта, представленного в 2022 году.

Jeep Wagoneer S

Его профиль очень похож на Range Rover Velar, но передняя часть имеет уникальный дизайн, ранее демонстрировавшийся на тизерах. Электрический внедорожник выделяется стильным внешним видом и впечатляющими характеристиками.

Ожидается, что Jeep Wagoneer S будет построен на новой платформе STLA Large от Stellantis, которая поддерживает тяговые аккумуляторные батареи емкостью от 85 кВт·ч до 118 кВт·ч, что идеально подходит для больших электрических внедорожников. Платформа также обеспечивает запас хода до 800 километров на одной зарядке и возможность быстрой зарядки мощностью до 200 кВт.

Внедорожник получит полный привод в базовой комплектации и способен разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды. Новинка будет продаваться не только в США, но и на других рынках, где ей предстоит конкурировать с BMW iX M60 и другими премиальными электромобилями.

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Источник: Motor1