В эти регионы России поток туристов за год вырос сильнее всего
В 2023 году российские туристы проявили увеличенный интерес к путешествиям по различным регионам России. Согласно анализу МТС Travel, проведенному на основе данных Big Data, количество путешествий в стране увеличилось на 10 процентов. Особенно заметным ростом пользовался Северный Кавказ, который стал предпочтительным направлением для многих туристов.
Дагестан, один из регионов Северного Кавказа, заметно выделяется в этом списке. В сравнении с предыдущим годом, количество посещений этого региона увеличилось на 37 процентов. Также значительный прирост туристического потока был зафиксирован в Северной Осетии (30 процентов), Ставропольском крае (27 процентов) и Карачаево-Черкесии (26 процентов). Интересно отметить, что большинство посетителей этих регионов прибыли издалека, не являясь жителями соседних республик.
Калининградская область также привлекла внимание туристов, и количество гостей увеличилось на 24 процента по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, рост туристического потока был заметен в Калмыкии (22 процента), Мурманской области (21 процент) и Хабаровском крае (17 процентов).
Однако самыми популярными регионами для отдыха остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Эти три региона привлекли четверть всех путешествующих по стране. Также в список самых привлекательных регионов попали Тверская область, Татарстан и Башкортостан.
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Источник: РИА Новости
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