#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В автосфере можно найти денежную вакансию даже без опыта работы
28 января
В автосфере можно найти денежную вакансию даже без опыта работы
hh.ru перечислил высокооплачиваемые вакансии в...
В эти регионы России поток туристов за год вырос сильнее всего
28 января
В эти регионы России поток туристов за год вырос сильнее всего
Эксперты признали Северный Кавказ самым...
Стоит ли переплачивать за «улучшенный» бензин?
28 января
Стоит ли переплачивать за «улучшенный» бензин?
Автоэксперт признал, что переплата за...

В эти регионы России поток туристов за год вырос сильнее всего

Эксперты признали Северный Кавказ самым быстрорастущим направлением для туристов

В 2023 году российские туристы проявили увеличенный интерес к путешествиям по различным регионам России. Согласно анализу МТС Travel, проведенному на основе данных Big Data, количество путешествий в стране увеличилось на 10 процентов. Особенно заметным ростом пользовался Северный Кавказ, который стал предпочтительным направлением для многих туристов.

Дагестан, один из регионов Северного Кавказа, заметно выделяется в этом списке. В сравнении с предыдущим годом, количество посещений этого региона увеличилось на 37 процентов. Также значительный прирост туристического потока был зафиксирован в Северной Осетии (30 процентов), Ставропольском крае (27 процентов) и Карачаево-Черкесии (26 процентов). Интересно отметить, что большинство посетителей этих регионов прибыли издалека, не являясь жителями соседних республик.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему нужно греть мотор – 4 исключительно зимние причины

Калининградская область также привлекла внимание туристов, и количество гостей увеличилось на 24 процента по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, рост туристического потока был заметен в Калмыкии (22 процента), Мурманской области (21 процент) и Хабаровском крае (17 процентов).

Однако самыми популярными регионами для отдыха остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Эти три региона привлекли четверть всех путешествующих по стране. Также в список самых привлекательных регионов попали Тверская область, Татарстан и Башкортостан.

Источник: РИА Новости

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / marymarkevich
Количество просмотров 2
28.01.2024
Фото:freepik / marymarkevich
Поделиться:
Оцените материал:
0