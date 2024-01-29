Ноу-хау: эта технология позволяет зарядить аккумулятор авто всего за 5 минут

Ученые разработали аккумулятор, на зарядку которого потребуется всего 5 минут

Аккумулятор для автомобиля, на зарядку которого до 100% потребуется всего 5 минут, разработали специалисты американского Корнелльского университета. Результатами исследования они поделились в журнале Joule.

Речь идет о технологии, благодаря которой зарядное устройство, рассчитанное на высокую мощность и скорость, способно выдержать повышенный нагрев элементов. Был спроектирован аккумулятор на основе индия – мягкого легкоплавкого вещества, по своим химическим свойствам он напоминает алюминий и галлий. Этот материал используют в сенсорных экранах и солнечных панелях.

Специалисты заверяют, что благодаря такому аккумулятору автомобиль способен проехать на одном заряде до 480 километров. Ученые выражают надежду, что их технология будет использована при создании недорогих автомобилей с небольшим запасом хода. Предполагается, что вместо того, чтобы покупать дорогостоящие авто с большим запасом хода, потребители будут приобретать такие автомобили и заряжать их буквально за пять минут.

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Источник: lenta.ru