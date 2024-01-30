Seal U – китайский автомобиль, перед которым трепещут европейские бренды

Китайский электрокар BYD Seal U по технологиям грозит превзойти Tesla

BYD Seal U – автомобиль из Китая, перед которым трепещут VW, BMW и Mercedes-Benz, пишут немецкие СМИ. Облик электрического кроссовера среднего класса (длина 4,79 метра) создан бывшим дизайнером Audi Вольфгангом Эггером. Это заметно в мелочах: боковая линия кузова напоминает Audi Q5, а сзади и спереди кроссовер имеет неуловимое сходство с Porsche Macan. Это автомобили, которые конкурируют в том же размерном классе, но стоят на десятки тысяч евро дороже.

Компания BYD, которая с прошлого года является крупнейшим в мире производителем электромобилей, опередив Tesla, также доказывает, сколько может стоить добротно сделанный кроссовер такого размера, если он собран в Китае.

В версии «Комфорт» BYD Seal U в Германии стоит 41 990 евро (4 млн рублей), «Дизайн» – 44 990 евро (4,4 млн рублей). Это очень конкурентная цена для автомобиля такого класса.

За эти деньги покупатель получает семейный SUV со скорее удобным, чем спортивным приводом: мощность единственного электродвигателя – 218 л.с., а шасси явно оптимизировано под комфортную езду. Он не стремительный – разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунды. Но, вероятно, BYD чуть позже создаст более спортивный и мощный двухмоторный вариант.

Чудо-аккумулятор

Аккумулятор Design емкостью 87 кВт*ч с 30 до 80% заряжается 28 минут. Он очень плоский и компактный и расположен низко в полу автомобиля. Литий-железо-фосфатные элементы, которые использует BYD, не требуют такой важной составляющей, как кобальт, который часто сложно добывать.

Этот аккумулятор особенно хорошо защищен от повреждений, практически не стареет и может использоваться на 100%. Обычные литий-ионные аккумуляторы заряжаются и разряжаются максимум на 90%, это своеобразная защита от преждевременного старения. Здесь китайцы осуществили действительно прорыв в технологиях, что не удивительно, ведь компания BYD изначально специализировалась на аккумуляторах.

Прорыв

Эксперты отмечают также прорыв в качестве автомобиля – размеры зазоров и аккуратность сборки уже на премиальном уровне. Салон автомобиля блещет утонченным дизайном. Большой экран посередине поворачивается из горизонтального положения в вертикальное и обратно одним нажатием кнопки.

Но реальная революция – это ИТ-архитектура автомобиля, основанная на центральном компьютере. Он разделен на три области (домена), объясняет руководитель отдела разработки Вейцзе Чжан. Подобно Tesla, BYD достигла уровня развития, над которым немецкие автопроизводители только еще работают. Большинство немецких моделей по-прежнему имеют несколько небольших компьютеров (ICU), по одному на каждую функцию. Это уже технологии вчерашнего дня.

Такие, как у BYD, центральные компьютеры не только лучше подходят для автоматического вождения, но и допускают быстрые и объемные обновления.

Через несколько дней Seal U будет доступен примерно у 25 дилеров BYD в Германии, а к концу года их будет уже 100. И немецким автопроизводителям стоит всерьез опасаться конкуренции со стороны Китая.

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Источник: Аuto-medienportal