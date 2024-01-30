Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Triumph представила два байка по цене от 436 тысяч рублей
30 января
Triumph представила два байка по цене от 436 тысяч рублей
У Triumph появились недорогие мотоциклы Speed...
Seal U – китайский автомобиль, перед которым трепещут европейские бренды
30 января
Seal U – китайский автомобиль, перед которым трепещут европейские бренды
Китайский электрокар BYD Seal U по технологиям...
Калина, прародительница Гранты, задумывалась как хэтчбек, однако в новом времени этот симпатичный вариант по сути не прижился
30 января
Хэтчбек и универсал Lada Granta исчезли с сайта АВТОВАЗа
АВТОВАЗ: Lada Granta в версиях хэтчбек и...

Chery готовит интересную новинку

Компания Chery запатентовала новый внедорожник

В Сети появились патентные изображения нового внедорожника Chery. Внешне он напоминает Chery iCAR 03, и не исключено, что станет старшим братом этой модели. При этом ожидается, что новинка будет именно внедорожником, а не кроссовером.

Внедорожник Chery
Внедорожник Chery

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Автомобиль имеет угловатый консервативный дизайн – агрессивный с крупными элементами. От iCAR 03 модель отличается особой выштамповкой у основания средней стойки, большим кофром на двери багажника для запасного колеса, закрывающим часть заднего стекла, и некоторыми другими элементами.

Внедорожник Chery
Внедорожник Chery

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Что касается мощности, то о двигателях пока ничего не известно. Но, например, iCAR 03 – это электровнедорожник, предлагающийся в одномоторной и двухмоторной версиях. Первая имеет мощность 184 лошадиные силы.

Кроме того, iCAR 03 оснащен интеллектуальным электрическим полным приводом iWD и многорычажной регулируемой подвеской. Эти системы, наверняка, получит и новинка.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
30.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0