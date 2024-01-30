Chery готовит интересную новинку

Компания Chery запатентовала новый внедорожник

В Сети появились патентные изображения нового внедорожника Chery. Внешне он напоминает Chery iCAR 03, и не исключено, что станет старшим братом этой модели. При этом ожидается, что новинка будет именно внедорожником, а не кроссовером.

Внедорожник Chery

Автомобиль имеет угловатый консервативный дизайн – агрессивный с крупными элементами. От iCAR 03 модель отличается особой выштамповкой у основания средней стойки, большим кофром на двери багажника для запасного колеса, закрывающим часть заднего стекла, и некоторыми другими элементами.

Внедорожник Chery

Что касается мощности, то о двигателях пока ничего не известно. Но, например, iCAR 03 – это электровнедорожник, предлагающийся в одномоторной и двухмоторной версиях. Первая имеет мощность 184 лошадиные силы.

Кроме того, iCAR 03 оснащен интеллектуальным электрическим полным приводом iWD и многорычажной регулируемой подвеской. Эти системы, наверняка, получит и новинка.