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Ремонт дорог – люди больше не понадобятся

Robotiz3d разработала автономный робокаток для ремонта дорог

В Великобритании компанией Robotiz3d и учеными Ливерпульского университета был разработан робокаток. Его назвали Autonomous Road Repair System («Автономная система ремонта дорог») или, сокращенно, ARRES (созвучно с Арес – в древнегреческой мифологии это бог войны, он же Марс).

Robotiz3d Autonomous Road Repair System (ARRES)
Robotiz3d Autonomous Road Repair System (ARRES)

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Управляет робокатком искусственный интеллект. Есть также функция удаленного доступа для оператора для управления катком дистанционно в режиме реального времени. Также каток оснащен системой машинного зрения ARRES Eye, с помощью которой собираются данные, в том числе, о состоянии дороги. При этом анализировать качество дорожного покрытия робокоток может на скоростях до 96 км/ч.

Кроме того, работать ARRES может круглосуточно, как днем, так и темной ночью.

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Новый робокаток позволит быстро и качественно ремонтировать дороги, практически не мешая дорожному движению. Ремонт же будет делаться гораздо быстрее, так как времени для латания ям катку надо на 90% меньше.

Лабораторные испытания уже позади, и разработчики уже договорились о пробных ремонтах на дорогах Хартфордшира (графство на юго-востоке Англии).

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Кирилл Панов
Фото:Robotiz3d
Количество просмотров 2
30.01.2024
Фото:Robotiz3d
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