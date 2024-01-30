Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Калина, прародительница Гранты, задумывалась как хэтчбек, однако в новом времени этот симпатичный вариант по сути не прижился
30 января
Хэтчбек и универсал Lada Granta исчезли с сайта АВТОВАЗа
АВТОВАЗ: Lada Granta в версиях хэтчбек и...
На авторынке РФ может появиться электрическая версия Жигулей — патент уже оформлен
30 января
На авторынке РФ может появиться электрическая версия Жигулей — патент уже оформлен
В России запатентовали дизайн электрической...
Суперкар ROSSA – кто он?
30 января
Суперкар ROSSA – кто он?
В минувшие выходные на выставке «Россия»...

На авторынке РФ может появиться электрическая версия Жигулей — патент уже оформлен

В России запатентовали дизайн электрической ВАЗ-2104 внешне похожей на Tesla

Патент на внешний дизайн современной версии модели ВАЗ-2104 появился в базе Федерального института промышленной. Изображения на патенте очертаниями напоминает американский Tesla Cybertruck.

Выяснилось, что запатентовал модель некий Сухарь Иван Иванович, примечательно, что новинка относится к категории «Электромобиль», об этом свидетельствуют и аэродинамические колесные диски. Заявка на патент датируется началом октября 2023 года, но документ появился в базе только 26 января. При этом нет никакой информации относительно того, имеет ли какое-то отношение автор патента к отечественному производителю АВТОВАЗ.

Дизайн электрической ВАЗ-2104
Дизайн электрической ВАЗ-2104
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

За сколько реально продают «китайцев» – рейд по автосалонам Changan

Напомним, производство ВАЗ-2104 стартовало на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года. Параллельно с ним выпускалась и «двойка» — ВАЗ-2102, производство которого было прекращено в апреле 1986 года.

У ВАЗ-2104 была дизельная версия, в частности, в 1999 году в Тольятти выпустили ограниченной партией модель ВАЗ-21045. Автомобиль был оснащен дизельным двигателем ВАЗ-341 от «Барнаултрансмаш» объемом 1,52 л и топливной системой Bosch. Планировалось наладить производство более мощного дизельного двигателя объемом 1,8 л, но планы так и не были реализованы.

Источник: speedme.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Wikimedia | База Федерального института промышленной собственности
30.01.2024
Фото:Unsplash | Wikimedia | База Федерального института промышленной собственности
Поделиться:
Оцените материал:
0