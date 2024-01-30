На авторынке РФ может появиться электрическая версия Жигулей — патент уже оформлен

В России запатентовали дизайн электрической ВАЗ-2104 внешне похожей на Tesla

Патент на внешний дизайн современной версии модели ВАЗ-2104 появился в базе Федерального института промышленной. Изображения на патенте очертаниями напоминает американский Tesla Cybertruck.

Выяснилось, что запатентовал модель некий Сухарь Иван Иванович, примечательно, что новинка относится к категории «Электромобиль», об этом свидетельствуют и аэродинамические колесные диски. Заявка на патент датируется началом октября 2023 года, но документ появился в базе только 26 января. При этом нет никакой информации относительно того, имеет ли какое-то отношение автор патента к отечественному производителю АВТОВАЗ.

Дизайн электрической ВАЗ-2104

Напомним, производство ВАЗ-2104 стартовало на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года. Параллельно с ним выпускалась и «двойка» — ВАЗ-2102, производство которого было прекращено в апреле 1986 года.

У ВАЗ-2104 была дизельная версия, в частности, в 1999 году в Тольятти выпустили ограниченной партией модель ВАЗ-21045. Автомобиль был оснащен дизельным двигателем ВАЗ-341 от «Барнаултрансмаш» объемом 1,52 л и топливной системой Bosch. Планировалось наладить производство более мощного дизельного двигателя объемом 1,8 л, но планы так и не были реализованы.

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Источник: speedme.ru